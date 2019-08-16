В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас. Но главное событие, которое отмечает Церковь, касается вовсе не яблок.

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Политика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата Военно-воздушные силы армии Халифы Хафтара уничтожила строящуюся турецкую военную базу недалеко от города Мисурата.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

Армия и оружие В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

Политика Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.

Транспорт Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.

Транспорт В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов Согласно информации «Яндекс.Расписания», 30 рейсов задержано и ещё четыре отменено в столичных аэропортах.

Культура Рок-фестиваль «Железный таз» пройдет в Ессентуках Совсем скоро для любителей рок-музыки Ставрополья наступит самый настоящий праздник - 21 августа в 10:00 стартует рок-фестиваль «Железный таз».

Экономика Таджикистан бежит впереди перевода Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.

Экономика В России МРОТ могут увеличить на 850 рублей В России с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может быть увеличен на 850 рублей, до 12 130 рублей.

Общество Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Энергетика «Газпром» добывает впрок По предварительным данным, с 1 января по 15 августа 2019 года «Газпром» добыл 312 млрд кубометров газа, на 1,7% превысив показатели аналогичного периода 2018 года.

Политика Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.

Здоровье Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.

Общество К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

Общество На севере Китая обнаружена каменная эпитафия возрастом более 1300 лет Эпитафия возрастом более 1300 лет была найдена в уезде Линьси провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.