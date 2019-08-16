Экономика
Премии страховщиков жизни снизились на 10%Саминвестор 05:23
В I полугодии 2019 года общий объём премий страховщиков жизни составил 198,6 млрд рублей, снизившись на 10% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского союза страховщиков. Лидером роста сборов стало накопительное страхование жизни, увеличившееся на 55%, до 44,7 млрд рублей.
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За первое полугодие 2019 г. сборы «Абсолют Страхование» составили 1,8 млрд р
Агентство страховых новостей08:00
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