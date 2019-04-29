Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в РоссиюТАСС вчера в 17:11

Решение ЕЭК по ветеринарным сертификатам Ранее о намерении рассмотреть указанный вопрос в Ереване писала газета "Коммерсантъ". Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

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