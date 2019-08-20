Политика
Премьера Италии отправили в отставкуРБК 15:34
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте. Заявление президентской администрации опубликовано на официальном сайте. «Президент Республики принял заявление об отставке и предложил правительству позаботиться о текущих делах», — говорится в тексте.
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При этом Маттарелла предложил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса, говорится в сообщении пресс-службы президента.Известия16:23
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