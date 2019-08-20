Политика

Премьера Италии отправили в отставкуРБК 15:34

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте. Заявление президентской администрации опубликовано на официальном сайте. «Президент Республики принял заявление об отставке и предложил правительству позаботиться о текущих делах», — говорится в тексте.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
При этом Маттарелла предложил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса, говорится
 в сообщении пресс-службы президента.
Известия16:23

Подробнее о событии

Президент Италии принял отставку главы правительства

Интерфакс15:33

Итальянский президент принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте

Телеканал 360°17:13

Премьера Италии отправили в отставку

РБК15:34

Президент Италии принял отставку премьера

Парламентская газета16:05

Президент Италии принял отставку Конте

РИА Новости15:24

К каким последствиям может привести отставка Конте с поста премьера Италии

RT на русском16:46

Печальный финал правительства, которое обещало изменить Италию

ТАСС17:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Армия и оружие

Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский дрон в провинции Дамар

Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны, заявил представитель вооруженных сил хуситов, чьи слова цитирует их телеканал "Аль-Масира".
Обновлено в 19:13
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес

Екатерине Волковой стало плохо на съемках «Ворониных»

Звезду стало тошнить так сильно, что пришлось вызывать скорую прямо на площадку.
Обновлено в 04:38
Культура

«Союзмультфильм» получит исключительные права на Чебурашку

Персонажи шестиминутной картины, в которой объединены анимационные фрагменты и документальные кадры, нарисованы в технологии 3D.
Обновлено в 11:12
Экономика

Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100%

Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.
Обновлено вчера в 01:15
Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

Обновлено вчера в 19:05
Кино

Умерла народная артистка России Александра Назарова

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Девочку из Петербурга засосало в сливную трубу бассейна в Турции

Обновлено в 06:39
Армия и оружие

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

Обновлено в 16:45
Политика

Трамп заявил, что США ведут переговоры с представителями Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Здоровье

Мать двоих детей спасли от инвалидности челябинские врачи

В Челябинской областной клинической больнице провели операцию, которая помогла женщине с двумя детьми оставить в прошлом инвалидность.
Обновлено в 05:06
Гаджеты

HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года

Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В ДТП в Вологодской области погиб один человек

Обновлено в 16:33
Происшествия

В Краснодаре на улице произошла стрельба

Обновлено в 18:43
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Экономика

Затопленным моногородам помогут ссудами

Как следует из проекта изменений к правительственному постановлению о предоставлении фонду субсидий из федерального бюджета, возможность получения таких займов планируется предоставить еще и лизинговым компаниям (приобретающим имущество для его последующего предоставления лизингополучателю, непосредственно реализующему проект в моногороде), а также концессионерам.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции

В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве

В момент происшествия нетрезвая мать ребенка находилась дома вместе с пьяными товарищами Москва, 19 августа.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Пожар произошел в здании кинотеатра «Аврора» в Петербурге

Обновлено в 19:35
Происшествия

В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца

В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено в 10:48
Политика

Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено в 15:24
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Здоровье

Растет количество зараженных лихорадкой денге на Филиппинах

В начале августа была установлена «национальная эпидемия». Сейчас же показатели количества зараженных и погибших значительно увеличились.
Обновлено в 04:25
Здоровье

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой

Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное