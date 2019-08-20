с чего всё началось

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте. Заявление президентской администрации опубликовано на официальном сайте. «Президент Республики принял заявление об отставке и предложил правительству позаботиться о текущих делах», — говорится в тексте.

Армия и оружие Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский дрон в провинции Дамар Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны, заявил представитель вооруженных сил хуситов, чьи слова цитирует их телеканал "Аль-Масира".

Армия и оружие Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.

Шоу-бизнес Екатерине Волковой стало плохо на съемках «Ворониных» Звезду стало тошнить так сильно, что пришлось вызывать скорую прямо на площадку.

Культура «Союзмультфильм» получит исключительные права на Чебурашку Персонажи шестиминутной картины, в которой объединены анимационные фрагменты и документальные кадры, нарисованы в технологии 3D.

Экономика Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100% Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.

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Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.

Экономика Затопленным моногородам помогут ссудами Как следует из проекта изменений к правительственному постановлению о предоставлении фонду субсидий из федерального бюджета, возможность получения таких займов планируется предоставить еще и лизинговым компаниям (приобретающим имущество для его последующего предоставления лизингополучателю, непосредственно реализующему проект в моногороде), а также концессионерам.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

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Происшествия Ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве В момент происшествия нетрезвая мать ребенка находилась дома вместе с пьяными товарищами Москва, 19 августа.

Происшествия В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

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