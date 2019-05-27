Политика

Премьер Японии решил помочь США наладить отношения с ИраномРоссийская газета вчера в 22:48

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о своем желании посетить Иран с посреднической миссией в целях нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном. В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп и глава японского кабмина вместе сыграли в гольф, после чего поужинали.
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МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

Политика Сегодня05:25

Трамп одобрил планы Синдзо Абэ посетить Иран с посреднической миссией — СМИ

Красная веснавчера в 23:43

Yomiuri: Трамп одобрил намерение японского премьера посетить Иран с посреднической миссией

ТАССвчера в 22:24

Yomiuri: Трамп приветствовал желание Абэ выступить посредником между США и Ираном

Экономика сегоднявчера в 23:14

Премьер Японии предложил помочь США наладить отношения с Ираном

Росбалтвчера в 23:14

Премьер Японии решил помочь США наладить отношения с Ираном

Российская газетавчера в 22:48

Трамп поддержал визит Абэ в Иран

Газета.Ruвчера в 23:32
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Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика

Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание гостям, участникам и организаторам XXIII Петербургского международного экономического форума, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 06:04
Общество

Число безработных в России за неделю сократилось на 2,2%

Численность официально зарегистрированных безработных снизилась в период с 15 по 22 мая на 2,2% и составила 769 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.
Обновлено в 05:11
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество

Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков отреставрируют

Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков, которое находится на Воронцовской улице в Москве, отреставрирует победитель аукциона в течение пяти лет.
Обновлено в 06:20
Политика

В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Обновлено в 06:02
Авто

Fiat Chrysler направил Renault предложение о слиянии

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles направил французскому автоконцерну Renault предложение о слиянии, говорится в сообщении FCA.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Происшествия

Родителей в Петербурге заподозрили в попытке уморить голодом ребенка

"Родители ребенка, имея умысел на умышленное причинение смерти семимесячной дочери, оставили ее 21 мая без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе, и ушли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:07
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 10:25
Авто

В АвтоВАЗе рассказали, кто является покупателями автомобилей LADA

Обновлено в 01:12
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Наука

Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток

Гибель одной особи в группе косаток приводит к снижению выживаемости оставшихся членов, сообщают французские ученые в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено 25 мая в 09:03
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Коломойский подтвердил поддержку олигархами Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что все олигархи страны на президентских выборах поддержали Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».
Обновлено в 04:22
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Оренбурге скончался главный военный комиссар Андрей Зеленко

На 54-ом году жизни скончался военный комиссар Оренбургской области Герой России Андрей Зеленко.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Самолет из Китая совершил аварийную посадку в Пулково

Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С

Полет американского истребителя F-16C, перекрашенного под российский истребитель пятого поколения Су-57, запечатлели на видео.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Культура

Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветную революцию на Дону

Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветные революции на Дону.
Обновлено в 05:38
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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