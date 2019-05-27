Политика
Премьер Японии решил помочь США наладить отношения с ИраномРоссийская газета вчера в 22:48
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о своем желании посетить Иран с посреднической миссией в целях нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном. В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп и глава японского кабмина вместе сыграли в гольф, после чего поужинали.
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Трамп одобрил планы Синдзо Абэ посетить Иран с посреднической миссией — СМИ
Красная веснавчера в 23:43
Yomiuri: Трамп приветствовал желание Абэ выступить посредником между США и Ираном
Экономика сегоднявчера в 23:14
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Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика
Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2019
Президент России Владимир Путин направил приветственное послание гостям, участникам и организаторам XXIII Петербургского международного экономического форума, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 06:04
Общество
Число безработных в России за неделю сократилось на 2,2%
Численность официально зарегистрированных безработных снизилась в период с 15 по 22 мая на 2,2% и составила 769 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.
Обновлено в 05:11
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество
Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков отреставрируют
Здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков, которое находится на Воронцовской улице в Москве, отреставрирует победитель аукциона в течение пяти лет.
Обновлено в 06:20
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Авто
Fiat Chrysler направил Renault предложение о слиянии
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles направил французскому автоконцерну Renault предложение о слиянии, говорится в сообщении FCA.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Происшествия
Родителей в Петербурге заподозрили в попытке уморить голодом ребенка
"Родители ребенка, имея умысел на умышленное причинение смерти семимесячной дочери, оставили ее 21 мая без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе, и ушли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:07
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 10:25
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Гибель одной особи в группе косаток приводит к снижению выживаемости оставшихся членов, сообщают французские ученые в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено 25 мая в 09:03
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Коломойский подтвердил поддержку олигархами Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что все олигархи страны на президентских выборах поддержали Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».
Обновлено в 04:22
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Оренбурге скончался главный военный комиссар Андрей Зеленко
На 54-ом году жизни скончался военный комиссар Оренбургской области Герой России Андрей Зеленко.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Самолет из Китая совершил аварийную посадку в Пулково
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С
Полет американского истребителя F-16C, перекрашенного под российский истребитель пятого поколения Су-57, запечатлели на видео.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Культура
Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветную революцию на Дону
Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветные революции на Дону.
Обновлено в 05:38