Политика

Премьер Японии предложил помочь США наладить отношения с ИраномРосбалт вчера в 23:14

На 16 мая запланирована встреча премьер-министра Японии встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джафаром Зарифом в Токио. По данным СМИ, визит Абэ в Тегеран может состояться 12—14 июня. Напомним, в настоящее время президент США Дональд Трамп находится в Токио с государственным визитом.
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Трамп поддержал визит Абэ в Иран

Газета.Ruвчера в 23:32

Премьер Японии предложил помочь США наладить отношения с Ираном

Росбалтвчера в 23:14

СМИ сообщили о возможной поездке премьера Японии в Иран

Московский Комсомолец24 мая в 00:23

Трамп одобрил планы Синдзо Абэ посетить Иран с посреднической миссией — СМИ

Красная веснавчера в 23:43

Yomiuri: Трамп одобрил намерение японского премьера посетить Иран с посреднической миссией

ТАССвчера в 22:24

Премьер Японии решил помочь США наладить отношения с Ираном

Российская газетавчера в 22:48

Абэ станет посредником между США и Ираном?

Вестник Кавказа24 мая в 02:32
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Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду

Коломойский отметил, что поддерживает партию «Слуга народа», выдвинувшую кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Волгограде трамвай сошел с рельсов после удара внедорожника

От сильного удара вагон сошел с рельсов. В настоящее время движение трамваев на участке, где случилось ДТП, приостановлено.
Обновлено в 01:58
Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

В России начался сезон активности клещей, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:08
Экономика

Микрорегулирование сочли слишком радикальным

МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Кабуле подорвался автобус с госслужащими

Обновлено в 00:45
Хоккей

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира

За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол

Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 лет

Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей

Раяла: победа на чемпионате мира может быть всего один раз в жизни

Нападающий сборной Финляндии Тони Раяла прокомментировал победу в финале чемпионата мира.
Обновлено в 01:29
Политика

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Общество

Ради спасения пчёл Британия откажется от газонов

ИА «Ореанда-Новости» В Великобритании намерены отказаться от стрижки «идеального» газона ради сохранения пчёл.
Обновлено вчера в 15:10
Авто

АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления

Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.
Обновлено в 00:57
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".
Обновлено вчера в 08:22
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Кузбассе осудили экс-главврача больницы за присвоение 1,3 млн рублей

«В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн 300 тыс. руб.», - утверждается в релизе ведомства.
Обновлено в 00:48
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Религия

УГМК и РМК отстранились от дискуссии по поводу храма святой Екатерины

Обновлено в 01:54
Хоккей

Иван Барбашев: «Нравится, что Беруби может дать по щам любому игроку»

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Беруби.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Сибирских школьников выписали после отравления крысиным ядом

Новосибирских школьников, которых госпитализировали с отравлением крысиным ядом, выписали из больницы.
Обновлено в 02:01
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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