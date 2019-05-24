Политика
Премьер Японии предложил помочь США наладить отношения с ИраномРосбалт вчера в 23:14
На 16 мая запланирована встреча премьер-министра Японии встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джафаром Зарифом в Токио. По данным СМИ, визит Абэ в Тегеран может состояться 12—14 июня. Напомним, в настоящее время президент США Дональд Трамп находится в Токио с государственным визитом.
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Трамп одобрил планы Синдзо Абэ посетить Иран с посреднической миссией — СМИ
Красная веснавчера в 23:43
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Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду
Коломойский отметил, что поддерживает партию «Слуга народа», выдвинувшую кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Волгограде трамвай сошел с рельсов после удара внедорожника
От сильного удара вагон сошел с рельсов. В настоящее время движение трамваев на участке, где случилось ДТП, приостановлено.
Обновлено в 01:58
Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
В России начался сезон активности клещей, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:08
Экономика
Микрорегулирование сочли слишком радикальным
МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Кабуле подорвался автобус с госслужащими
Обновлено в 00:45
Хоккей
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 лет
Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей
Раяла: победа на чемпионате мира может быть всего один раз в жизни
Нападающий сборной Финляндии Тони Раяла прокомментировал победу в финале чемпионата мира.
Обновлено в 01:29
Политика
Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Общество
Ради спасения пчёл Британия откажется от газонов
ИА «Ореанда-Новости» В Великобритании намерены отказаться от стрижки «идеального» газона ради сохранения пчёл.
Обновлено вчера в 15:10
Авто
АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления
Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.
Обновлено в 00:57
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".
Обновлено вчера в 08:22
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Кузбассе осудили экс-главврача больницы за присвоение 1,3 млн рублей
«В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн 300 тыс. руб.», - утверждается в релизе ведомства.
Обновлено в 00:48
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Хоккей
Иван Барбашев: «Нравится, что Беруби может дать по щам любому игроку»
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Беруби.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Сибирских школьников выписали после отравления крысиным ядом
Новосибирских школьников, которых госпитализировали с отравлением крысиным ядом, выписали из больницы.
Обновлено в 02:01
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37