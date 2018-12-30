Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи КурилВедомостивчера в 08:02
Абэ отметил, что диалог с российской стороной не идет с позиции «уходите отсюда». Японское издание Mainichi уточняет, что в новогоднем обращении японский премьер пообещал продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным о заключении мирного договора и Курильских островах.
Ведомостивчера в 08:02
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Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии.
— Синдзо Абэ, японский политикRT на русском вчера в 06:02
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