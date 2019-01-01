Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
РБК
06:12

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
РБК06:12

Подробнее о событии

Япония не против получить Курильские острова вместе с россиянами

Вести.Ru06:40

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

РБК06:12

Японцы успокоили жителей российских Южных Курил

Lenta.ru06:05

Абэ: передача части Курил Японии возможна при согласии российских жителей

RT на русском06:02

Абэ: передача части Курил Японии должна проходить при согласии российских жителей

ТАСС05:48

Абэ заявил, что войска США в Японии не угрожают России

РИА Новости06:33

Токио оценил значение армии США для Японии

News.ru05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие

NYT: Трамп отвел на вывод войск США из Сирии 4 месяца

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии до четырех месяцев, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено вчера в 19:29
Политика

Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым

Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья "воссоединилась за одним столом".
Обновлено в 04:35
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Климкин заявил, что новый глава ОБСЕ скоро посетит Донбасс

Украина ожидает визита нового главы ОБСЕ, главы МИД Словакии Мирослава Лайчака через дне недели, в ходе которого он посетит Донбасс, сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 05:19
Политика

Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов

Индия и Пакистан в соответствии с соглашением, заключенным в 1988 году, во вторник обменялись списками ядерных объектов, размещенных на территории двух стран, сообщает индийский МИД.
Обновлено в 05:26
Политика

Председательство в БРИКС переходит к Бразилии

Председательство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) переходит с 1 января к Бразилии.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие

Под Астраханью испытают новейшее оружие России

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в 2019 году будет испытано около 200 образцов новейшего российского вооружения.
Обновлено в 05:27
Политика

Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине

Обновлено вчера в 12:09
Политика

Украина ликвидировала все избирательные участки в России

Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Израильская партия «Авода» покидает «Сионистский лагерь»

Лидер израильской партии «Авода» и председатель «Сионистского лагеря» Ави Габай заявил о прекращении сотрудничества с лидером партии «Ха-Тнуа» Ципи Ливни.
Обновлено в 06:16
ещё по теме
Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьера-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Курильские острова
Полуостров
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение. Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Южные острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи - оспариваются Японией, которая включает их в состав губернаторства Хоккайдо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное