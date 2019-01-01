Политика
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче КурилРБК06:12
Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
РБК06:12
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Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
NYT: Трамп отвел на вывод войск США из Сирии 4 месяца
Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии до четырех месяцев, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым
Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья "воссоединилась за одним столом".
Обновлено в 04:35
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Климкин заявил, что новый глава ОБСЕ скоро посетит Донбасс
Украина ожидает визита нового главы ОБСЕ, главы МИД Словакии Мирослава Лайчака через дне недели, в ходе которого он посетит Донбасс, сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 05:19
Политика
Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов
Индия и Пакистан в соответствии с соглашением, заключенным в 1988 году, во вторник обменялись списками ядерных объектов, размещенных на территории двух стран, сообщает индийский МИД.
Обновлено в 05:26
Политика
Председательство в БРИКС переходит к Бразилии
Председательство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) переходит с 1 января к Бразилии.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве
Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
Под Астраханью испытают новейшее оружие России
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в 2019 году будет испытано около 200 образцов новейшего российского вооружения.
Обновлено в 05:27
Политика
Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Украина ликвидировала все избирательные участки в России
Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Израильская партия «Авода» покидает «Сионистский лагерь»
Лидер израильской партии «Авода» и председатель «Сионистского лагеря» Ави Габай заявил о прекращении сотрудничества с лидером партии «Ха-Тнуа» Ципи Ливни.
Обновлено в 06:16