Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Политика Политика Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Армия и оружие Армия и оружие NYT: Трамп отвел на вывод войск США из Сирии 4 месяца Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии до четырех месяцев, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

Армия и оружие Армия и оружие В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.

Политика Политика Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.

Политика Политика Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Политика Политика Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья "воссоединилась за одним столом".

Политика Политика Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».

Политика Политика Климкин заявил, что новый глава ОБСЕ скоро посетит Донбасс Украина ожидает визита нового главы ОБСЕ, главы МИД Словакии Мирослава Лайчака через дне недели, в ходе которого он посетит Донбасс, сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Политика Политика Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов Индия и Пакистан в соответствии с соглашением, заключенным в 1988 году, во вторник обменялись списками ядерных объектов, размещенных на территории двух стран, сообщает индийский МИД.

Политика Политика Председательство в БРИКС переходит к Бразилии Председательство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) переходит с 1 января к Бразилии.

Политика Политика Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.

Армия и оружие Армия и оружие Под Астраханью испытают новейшее оружие России На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в 2019 году будет испытано около 200 образцов новейшего российского вооружения.

Политика Политика Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине

Политика Политика Украина ликвидировала все избирательные участки в России Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.