Политика
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче КурилРБК06:12
Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
РБК06:12
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Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии.
— Синдзо Абэ, японский политикRT на русском 06:02
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