Энергетика
Премьер Украины поручил «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему мируNewInform вчера в 23:42
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру, передает РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с призывом к «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Espreso.
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Космос
Разработчик сообщил о завершении проектирования облика новых спутников связи «Экспресс-РВ»
Проектирование облика новых спутников "Экспресс-РВ", которые должны стать частью группировки аппаратов "Сфера", завершено.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфире
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Политика
Ким Чен Ын заявил о давней мечте побывать в России
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что он слышал много хорошего о России и давно мечтал побывать в стране.
Обновлено в 03:28
Общество
Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»
Частно-государственный "Патриот" Минобороны планирует построить в парке "Патриот" 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования.
Обновлено в 02:01
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья
Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок
Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.
Обновлено вчера в 03:40
Технологии
Роскосмос учтет пожелания «пула друзей» при создании новых спутников
Роскосмос будет учитывать желания вероятных клиентов и потребителей, которые были озвучены в ходе собрания рабочей группы по развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем ("пул друзей Роскосмоса"), при подготовке нового поколения спутников.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Авто
Nissan отзывает в России около 800 кроссоверов Nissan Terrano
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в Польшу
Главный инженер белорусского «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что с учетом протяженности нефтепровода белорусские НПЗ получат качественную российскую нефть примерно через восемь-десять дней.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
Обновлено в 02:39
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов и Макгрегор придут к взаимному уважению
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что действующий чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший владелец чемпионского пояса Конор Макгрегор будут уважительно относиться друг к другу.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной показала свои татуировки
Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария Михалкова откровенно показала свои татуировки.
Обновлено в 02:09
Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС
В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности России преодолеть американскую систему ПРО
Россия обладает средствами для преодоления системы противоракетной обороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19