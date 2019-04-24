Премьер Украины поручил «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему мируNewInform вчера в 23:42

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру, передает РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с призывом к «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Espreso.

Премьер Украины поручил «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру

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