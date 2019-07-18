Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с РоссииRT на русском вчера в 23:58
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ с неё следует снять санкции. Выдержку из интервью опубликовало издание Die Welt.
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Политика
Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом
Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.
Обновлено в 06:58
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Футбол
Отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Rai Sport, встреча спортивного директора Ювентуса Фабио Паратичи и Неймара Сантоса-старшего, отца и агента нападающего ПСЖ, запланирована на ближайшие часы.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Рэпер Баста решил возродить ростовский СКА
Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал организатором и руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.
Обновлено в 03:04
Политика
Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России
Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина в момент затяжки
Уточняется, что устройство взорвалось во рту 23-летнего россиянина в момент затяжки. Ему была оказана медицинская помощь.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В Ливии нашли боевых магов из Нигера
Бывший представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) обвинил ее руководителя фельдмаршала Халифу Хафтара в использовании сил магов из Нигера и Чада.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек
В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.
Обновлено в 02:58
Политика
Раскрыты детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Обновлено в 05:54
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев «Рустави 2» на передачу телеканала
В четверг, 18 июля, Европейский суд по правам человека вынес решение об отказе нынешним владельцам телекомпании «Рустави 2», которые в суде пытались оспорить возвращение телекомпании одному из ее прежних владельцев — Кибару Халваши.
Обновлено в 06:00
Общество
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Обновлено в 06:44
Политика
Киев назвал условия обсуждения политических вопросов «Минска-2»
Киев готов обсуждать политические вопросы "Минска-2" по Донбассу в случае подвижек в области безопасности и гуманитарной сфере, заявил в четверг представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Общество
Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России
Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Жителям Украины стало проще получить российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
Обновлено в 06:14
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Автобус врезался в столб в Зеленограде
"В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:34
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Обновлено вчера в 20:57
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23