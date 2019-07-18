Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с РоссииRT на русском вчера в 23:58
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ с неё следует снять санкции. Выдержку интервью опубликовало издание Die Welt.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Политика
Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по «Северному потоку-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что правительство Дании выдаст разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" на своей территории.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Общество
В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок
Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный выпустил свой первый музыкальный клип
Клип появился сегодня на личном канале супруги Прилучного актрисы Агаты Муциниеце.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Дагестане пропали четыре человека у Каспийского моря
Четыре человека, включая двоих детей, пропали в Дагестане на берегу Каспийского моря, передает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Авто
Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Обновлено вчера в 12:29
Музыка
Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне
Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Космос
Промежутки в газовых дисках вокруг звезд могут не всегда отмечать новорожденные планеты
Оказывается, планеты, которые, согласно моделированию, вырастут в этих промежутках, не похожи на взрослые планеты, наблюдаемые вокруг более зрелых звезд.
Обновлено 16 июля в 14:42
Общество
Между Россией и Китаем начато строительство канатной дороги
Залит первый бетон в основание станций канатной дороги между РФ и КНР.
Обновлено в 01:08
Авто
В России стартует серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana
Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Политика
Иран назвал условие сохранения ядерной сделки
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если страны Европы заинтересованы в сохранении ядерной сделки, то им следует выполнить свои обязательства и обеспечить Тегерану возможность ведения свободной торговли.
Обновлено в 01:25
Происшествия
17 уголовных дел против чиновников возбуждено в Астраханской области
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел, фигурантами которых стали чиновники.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали на видео
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области 🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019 Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отправят в одну колонию для отбывания наказания.
Обновлено вчера в 09:20
Транспорт
Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам
В Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам.
Обновлено в 02:28
Футбол
«Паранормальное явление». Траектория полета мяча во время матча «Шапекоэнсе» шокировала зрителей
Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» — «Атлетико Минейро» (1:2) зрители заметили странную траекторию полета мяча.
Обновлено в 01:41
Наука
Противораковый препарат помог выбрать клетки с половиной хромосом
Обновлено вчера в 09:28
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Авто
Названы топ-10 самых востребованных иномарок российской сборки
Обновлено вчера в 12:35