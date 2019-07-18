Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с РоссииИзвестия 02:31
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
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Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Кино
В Москве госпитализировали народного артиста Валерия Афанасьева
ИА «Ореанда-Новости» Народный артист России Валерий Афанасьев доставлен в столичную больницу с жалобами на боли в спине и повышение температуры тела.
Обновлено в 02:36
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Кино
Фанаты «Игры престолов» считают, что номинации на «Эмми» проплачены
Казалось бы, у поклонников культового сериала «Игра престолов» должна была вызвать радость и гордость новость о рекордном числе номинаций фильма на престижную премию «Эмми».
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено вчера в 19:57
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
Обновлено в 00:32
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
Обновлено вчера в 10:02
Футбол
Анчеллотти подшутил над Инсинье, выдав себя за болельщика «Наполи»
Главный тренер итальянского «Наполи» Карло Анчелотти во время встречи команды с болельщиками решил подшутить над нападающим Лоренцо Инсинье.
Обновлено в 01:55
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Космос
Завершился второй эксперимент имитации полета на Луну
Как сообщает ТАСС, участники эксперимента, имитировавшего полет на Луну с высадкой на ее поверхность, полностью выполнили все его задачи.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие
МО РФ показало видео пусков крылатых ракет «Москит» в Японском море
Минобороны России опубликовало видео запуска крылатых ракет "Москит" кораблями Тихоокеанского флота, снятое во время учений в Японском море.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Фестиваль «Нашествие» начинается с «нулевого» дня
Обновлено в 03:33
Происшествия
72-летний кузбассовец 24 года прятался в тайге от правосудия
Стихийное бедствие в Иркутской области помогло найти преступника, 24 года скрывавшегося от закона.
Обновлено в 01:48
Политика
Медведев дал старт программе по переходу на электронные паспорта
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев анонсировал начало замены бумажных паспортов граждан России на электронные.
Обновлено вчера в 13:47
Гаджеты
Пользователи массово переходят с iPhone на Android-смартфоны
По словам BankMyCell, даже лояльность пользователей Samsung выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, в то время как свой iPhone X на смартфон другого бренда обменяло 26% владельцев.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Мексике убит футболист «Дорадоса»
В Мексике погиб игрок молодежной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.
Обновлено в 02:21
Экономика
Эксперты рассказали, как сэкономить на поездке на Мальдивы
Эксперты дали советы, как сэкономить на билетах на Мальдивы до 61% от цены. Нужно заранее покупать билеты на новогодние праздники.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»
Американский клуб «Сиэтл Саундерс» провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии» и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
Обновлено в 01:40
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Несколько дней назад поток гневных комментариев российских пользователей обрушился на соцсети певицы из-за слухов, что она, якобы, стала причиной разрыва отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк, которые жили в гражданском браке несколько лет и воспитывали дочь Лею.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35