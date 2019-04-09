Премьер Швеции пошутил об отношениях с РоссиейРИА Новости 08:58

Премьер-министр Швеции Стефан Левен шутливо высказался об истории отношений с РФ, вспомнив строки из "Медного всадника" Александра Пушкина.

Премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией

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