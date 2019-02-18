Политика

Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений НетаньяхуRT на русском вчера в 10:24

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим на встречу представителей стран «вышеградской группы» и Израиля, которая запланирована на 19 февраля. Об этом информирует «Польское телевидение» со ссылкой на руководителя канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика.
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Отменена встреча лидеров стран Вишеградской группы и Израиля

Газета.Ru06:44

Саммит «Вишеградской группы» отменен из-за спора Польши и Израиля

Интерфакс08:40

Премьер Израиля обвинил поляков в причастности к Холокосту и сорвал совместный саммит

Росбалт08:51

Саммит в Израиле отменили после отказа поляков приехать в Иерусалим

РБК08:04

Нетаньяху вместо саммита V4 проведет ряд двусторонних встреч

РИА Новости07:29

МИД Израиля: саммит «вышеградской четвёрки» не состоится из-за отказа Польши

RT на русском07:49

Нетаньяху встретится с премьерами трех стран Вишеградской группы

ТАСС07:26
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Происшествия

В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии

Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
Обновлено в 08:00
Происшествия

Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»

В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Происшествия

В центре Донецка прогремело три взрыва

Обновлено в 03:01
Общество

Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»

Якубович, в свою очередь, осуждает т.н. критиков, поясняя, что традиция угощать зрителей "Поля чудес" после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки, - давняя, и такого рода кадры в программе появлялись и ранее.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Энергетика

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия обогнала Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти на декабрь 2018 года, отмечается на сайте JODI.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Москве задержали ударившего полицейского школьника

Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.
Обновлено в 07:15
Общество

Медведев утвердил систему присвоения гостиницам «звезд»

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать звезды в обязательном порядке.
Обновлено в 09:48
Спорт

Туктамышева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию

В списке участниц финала Кубка России по фигурному катанию присутствует имя Елизаветы Туктамышевой, чьё выступление изначально было под вопросом, передаёт ТАСС со ссылкой на официальный сайт турнира.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Представитель космонавта Леонова пояснила причины его отъезда из России

Советский космонавт Алексей Леонов уехал за границу для планового обследования. Об этом ТАСС сообщила его помощница Наталья Филимонова.
Обновлено в 09:43
Энергетика

В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%

Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Уголовное дело на главу порта Усть-Луга вернули в прокуратуру

В понедельник, 18 февраля в Смольнинском райсуде завершились предварительные слушания по уголовному делу в отношении Валерия Израйлита, сообщается в объединенной пресс-службе городских судов.
Обновлено в 09:01
Экономика

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Экономика

Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обжаловала в Мосгорсуде его арест, передает ТАСС.
Обновлено в 09:40
Культура

Рэпер Саша Скул умер в возрасте 29 лет

Рэпер Саша Скул умер в возрасте 29 лет Причина смерти музыканта пока не уточняется.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Петербурге около 20 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Около 20 школ Санкт-Петербурга в понедельник эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по образованию.
Обновлено в 05:27
Политика

Бизнес-омбудсмен: глава Baring Vostok арестован незаконно

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал необоснованным заключение под стражу Майкла Калви, главы инвестиционного фонда Baring Vostok.
Обновлено в 09:06
Политика

Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций

Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Здоровье

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

Идея измерения охвата талии как одного из способов профилактики производственного здоровья пока не обсуждалась с министерством здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Полицейский сбил 10-летнюю девочку на переходе в Сочи и скрылся

В Сочи сотрудник полиции сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обновлено в 09:13
Политика

Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета безопасности России.
Обновлено в 09:49
Политика

Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Участники «банды Гагиева» отказались от суда присяжных

Обновлено в 08:56
Политика

Караулов рассказал о встрече с несуществующим китайским министром

Журналист и телеведущий Андрей Караулов рассказал на своей странице в Facebook о том, как китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался пожимать руку главе «Роснано» Анатолию Чубайсу на форуме «Евразийские технологии» в Петербурге.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Два ребенка пострадали при обрушении балкона на севере Москвы

Обновлено в 08:16
Экономика

На форуме в Сочи заключили контракты на 1 трлн руб

В прошлом году на Российском инвестиционном форуме подписали 538 соглашений на общую сумму 794,05 млрд руб. В 2019 году РИФ прошел в Сочи 14 и 15 февраля.
Обновлено в 08:48
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
Экономика

Медведев дал поручения по развитию производства лифтов в России

Как указывается в них, ведомства также должны к 3 апреля представить предложения по применению расширенного банковского сопровождения фондов капремонта по закупкам лифтового оборудования.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Главу Свердловской железной дороги перевели из СИЗО под домашний арест

В Екатеринбурге глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов отпущен из СИЗО и переведён под домашний арест.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В парке «Зарядье» бетонная плита упала на ногу ребенку

Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги.
Обновлено в 04:06
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