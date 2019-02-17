Политика
Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистахИзвестия 10:23
Отмена визита предположительно связана с публикацией в израильской газете «Джерузалем пост» премьер-министра Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны. Отмечается, что вместо Моравецкого на встречу поедет глава МИДа страны Яцек Чапутович.
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Происшествия
Times: состояние Скрипаля ухудшилось
Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.
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Культура
Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза
Руководство Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, в одном из корпусов которого 16 февраля произошло обрушение перекрытий и кровли, обратилось в Штаб по ликвидации последствий этого ЧП с просьбой провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов.
Обновлено в 13:28
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
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Хоккей
Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ
"Питтсбург" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 15:26
Общество
Москвичей предупредили о заморозках
Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре.
Обновлено в 14:55
Политика
Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева
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Обновлено в 10:26
Политика
Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине
Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Расчеты «Искандер-М» уничтожили командные пункты «противника» на Урале
Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили командные пункты условного противника в рамках учений в Свердловской области.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес
Пожар на площади около 5 га произошел в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
Обновлено в 14:45
Спорт
Биатлонист Гараничев объяснил невыход на старт: «Просто опоздал»
Неприятный инцидент произошел с российским биатлонистом Евгением Гараничевым в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
Обновлено в 02:14
Финансы
Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет
Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал, что обвала рубля не будет.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Израильские танки нанесли удары по блокпостам ХАМАС
«Танки нанесли удары по двум военным постам ХАМАС после того, как в израильского военного было брошено взрывное устройство», — сообщает пресс-служба военного ведомства, уточняя, что военнослужащий получил ранение.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Белоруссия скорректирует план обороны страны
Белоруссия скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Происшествия
«Кардифф» может подать в суд на «Нант» из-за гибели Салы
«Кардифф» обвиняет французский «Нант» в халатности, которая привела к гибели футболиста Эмилиано Салы, и намерен обратиться в суд.
Обновлено в 15:35
Общество
Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»
Обновлено в 08:54
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Политика
В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража
Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Политика
Самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что американские самолеты доставили гуманитарную помощь для венесуэльцев в приграничный колумбийский город Кукута.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Мать Децла рассказала о причинах его смерти
В эфире 1 канала Ирина Толмацкая назвала причину смерти своего сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Премьер Хорватии советует Украине забрать Донбасс по хорватскому сценарию
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса, но это должно проходить мирно, с помощью дипломатических средств и политического давления.
Обновлено в 10:20
Спорт
Россиянки триумфально выступили на домашнем Гран-при по гимнастике
Российские спортсменки триумфально выступили на первом этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Обновлено в 15:18
Футбол
Форвард ЦСКА Н’Диайе помог сборной Мали выйти в финал Кубка Африки U20
В финале команда малийцев сыграет со сверстниками из Сенегала, которые во втором полуфинале нанесли поражение сборной ЮАР (1:0). ЦСКА объявил о подписании контракта с Н’Диайе 5 октября 2018 года.
Обновлено 13 февраля в 16:18
Политика
В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП
«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02