Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания RTL.

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

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