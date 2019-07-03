Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17BFM.ru 03:12
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания RTL.
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Происшествия
14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России
Известно, что в результате произошедшего инцидента погибло 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
Обновлено вчера в 17:22
Хоккей
Бобровский верит, что может выиграть Кубок Стэнли в составе «Флориды»
Бобровский, с сезона-2012/13 выступавший за "Коламбус", в понедельник заключил с "Флоридой" семилетний контракт.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Авто
Как сэкономить на ремонте автомобиля — 2 верных способа
Классический пример крупной отзывной кампании – глобальный отзыв многих моделей различных автопроизводителей для замены неисправных подушек безопасности японской фирмы Takata.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Пекине основателю компании Baidu вылили на голову бутылку воды
В Пекине во время выступления основателя и главы интернет-компании Baidu Робина Ли на сцену выбежал неизвестный молодой человек и вылил предпринимателю на голову бутылку воды.
Обновлено в 03:53
Экономика
ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии
Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Транспорт
Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно призналась мужу в любви в честь 4-й годовщины свадьбы
В честь 4-й годовщины со дня заключения брака Ксения трогательно обратилась к мужу в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Политика
Пушков объяснил, почему слова Зеленского вызвали смех в Канаде
Слова президента Украины Владимира Зеленского вызвали смех в Канаде, так как он занимается не тем, чем стоило бы.
Обновлено в 03:25
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро
Находящийся с визитом в Канаде президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму восстановления восточных территорий после окончания военных действий.
Обновлено в 03:38
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Рианчо: «Зе Луиш удивлял меня в „Спартаке“. Это потеря для команды»
Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что уход из красно-белых нападающего Зе Луиша является ощутимой потерей.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.
Обновлено 01 июля в 16:43
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика
Греция разъяснила вопрос со швартовкой российских военных кораблей
«Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции», – передает РИА «Новости» слова источника.
Обновлено в 02:24
Культура
Арбенина рассказала, как её расстреляли на «Нашествии»
В утреннем эфире «НАШЕго Радио» Диана Арбенина рассказала о том, как готовится к юбилейному концерту, а также поделилась своими воспоминаниями о «НАШЕСТВИИ» разных лет.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Беспринципная Саша Савельева оголилась после родов
Обновлено в 03:50
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46