Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17Газета.Ru 05:26
Катастрофа Boeing 777 рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" обсуждалась премьер-министром Нидерландов Марком Рютте с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает нидерландское издание NL Times, Рютте обсудил крушение с Путиным на саммите G20 в Осаке.
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Действительно был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Литва 05:15
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