Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17Газета.Ru вчера в 23:49

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
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Премьер Нидерландов сообщил о конфиденциальном разговоре с Путиным о MH17

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Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

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СМИ: Кремль скрыл разговор Путина про Boeing в Донбассе

URA.Ruвчера в 22:40

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Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Газета.Ruвчера в 23:49

В Нидерландах рассказали о «тайной» встрече с Путиным по MH17

Lenta.ruвчера в 23:22

СМИ: Кремль умолчал о разговоре Путина с премьером Нидерландов насчет MH17

Росбалтвчера в 18:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
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В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
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На спортивных соревнованиях в Якутии обрушилась «трибуна»

Отмечается, что на игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков», в связи с чем часть из них были вынуждены забраться на ограждения батареи вдоль стен.
Обновлено в 01:11
Политика

Путин встретился с Шойгу после гибели моряков

Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
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Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено вчера в 18:30
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Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 01:10
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Транспорт

Россия и Швейцария договорились об увеличении количества полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из Жуковского.
Обновлено в 01:20
Политика

Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:45
Футбол

Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

ТАСС: в «Ильюшине» проходят массовые увольнения сотрудников

Обновлено вчера в 13:01
Общество

Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол

Российские ватерполисты разгромили Великобританию на Универсиаде

Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Великобритании в стартовом матче группового этапа на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено вчера в 14:35
Космос

Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году

Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено вчера в 13:55
Общество

Тропический шторм «Мун» нарушил транспортное сообщение в Хайнане

Обновлено в 00:22
Происшествия

В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек

По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Авто

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Германия оштрафовала Facebook на €2 млн

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook на €2 млн за нарушения закона о защите Сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом в 2018 году.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Наука

В Египте нашли десятки странных мумий

При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено 01 июля в 09:39
Общество

В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за погоды

Обновлено в 02:02
Политика

Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Мужчина ограбил девушку на 100 рублей в центре Москвы

Мужчина угрожал девушке ножом и похитил у нее 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Обновлено в 01:46
Происшествия

У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра

Обновлено в 00:54
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено 01 июля в 18:46
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