Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17Газета.Ru 05:26
Катастрофа Boeing 777 рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" обсуждалась премьер-министром Нидерландов Марком Рютте с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает нидерландское издание NL Times, Рютте обсудил крушение с Путиным на саммите G20 в Осаке.
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Действительно был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Литва 05:15
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В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17
Национальная служба новостей05:23
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Политика
Среди погибших моряков-подводников было два Героя России
Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар удалось потушить, при этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата — 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:53
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Кино
Режиссер «Призраков дома на холме» готовит новый сериал для Netflix
Майк Флэнеган, известный по «Призракам дома на холме» и предстоящему продолжению «Сияния», снимет еще один хоррор для стрим-сервиса Netflix.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Экология
Петербуржцев предупредили об угрозе подтопления из-за ливней
Водоканал Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, предупредил жителей и гостей Северной столицы о приближении к городу циклона, прохождение которого будет сопровождаться ливневыми дождями.
Обновлено в 11:03
Политика
Россия пригласила на 75-летие Победы лидеров ФРГ, КНР и других стран
Президент России Владимир Путин направил приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидерам нескольких стран.
Обновлено в 11:21
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Авто
Компания BMW официально презентовала новый BMW X6
Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В результате торнадо на северо-востоке Китая погибли шесть человек
Шесть человек погибли, более 120 пострадали в результате торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Названа основная причина смертности женщин в России
Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.
Обновлено в 09:47
Футбол
Дюков: РФС договорился о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком
Можно объявить, как анонсировалось, мы договорились о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком.
Обновлено в 11:17
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Мать и отец в Ленобласти изнасиловали свою дочь
«Отец изнасиловал дочь, а женщина содействовала совершению данного преступления» - говорится в сообщении СК.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Футбол
Неделчару может сменить «Уфу» на «Зенит»
Защитник "Уфы" Ионуц Неделчару может перебраться в "Зенит". Как сообщает Gsp.ro, в настоящий момент стороны ведут переговоры.
Обновлено в 08:13
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Политика
Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью
Обновлено вчера в 05:16
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
«Вымогатели остаются очень распространенной угрозой, хотя мы по-прежнему нечасто видим такие сложные разновидности этого типа зловредов и такую необычную технику», — отметил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.
Обновлено в 10:20
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 10:26
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01