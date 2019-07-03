Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17RT на русском 03:14
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на RTL Nieuws.
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Действительно был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Литва 05:15
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В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17
Национальная служба новостей05:23
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
Названа основная причина смертности женщин в России
Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.
Обновлено в 09:47
Общество
Московские власти отказались согласовывать марш в поддержку сестер Хачатурян
Марш против гендерного насилия хотят провести в субботу. Троих сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца.
Обновлено в 09:37
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 13:19
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Транспорт
ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения
Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Авто
Mercedes-AMG тестирует новый GLB45
Mercedes-Benz представил новый компактный кроссовер GLB-Class в июне, но версии, которые нас больше интересуют, от подразделения AMG, все еще находятся в стадии разработки.
Обновлено в 09:00
Кино
«Однажды в Голливуде» станет последним фильмом Тарантино
Обновлено в 08:34
Общество
В Удмуртии расследуют массовую гибель пчел
В Удмуртии массово гибнут пчелы, это произошло на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского района.
Обновлено в 09:07
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Обновлено в 08:53
Авто
В России за год средневзвешенная цена нового авто выросла на 10%
За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено в 07:24
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки
Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:58
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено в 09:11
Спорт
Уайлд продолжит выступать за Россию
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Кино
У «Гарри Поттера» появится сериал-приквел
Обновлено в 08:50
Общество
Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Петербургская активистка отсудила 30 тыс. рублей за незаконное подозрение в экстремизме
В Петербурге активистка Дина Гарина отсудила 30 тыс. рублей за незаконное подозрение в экстремизме из-за двух постов во «Вконтакте».
Обновлено в 09:18