Действительно был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на RTL Nieuws.

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

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Происшествия 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.

Здоровье Названа основная причина смертности женщин в России Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.

Общество Московские власти отказались согласовывать марш в поддержку сестер Хачатурян Марш против гендерного насилия хотят провести в субботу. Троих сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца.

Космос Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.

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Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

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Спорт Уайлд продолжит выступать за Россию Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.