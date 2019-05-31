Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17RT на русском 04:31

с чего всё началось

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, излишне политизировано. Об этом сообщает газета Malay Mail.

Политика Россия и Китай состыковали мост через Амур Россия и Китай состыковали части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур.

Футбол Клопп рассказал о готовности Фирмино сыграть в финале ЛЧ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, сможет ли принять участие в финальном матче Лиги чемпионов форвард команды Роберто Фирмино.

Происшествия Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Политика Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.

Финансы Российские компании поддержат рубль По оценке Газпромбанка, в июне-июле российские компании выплатят около 1,83 трлн руб. дивидендов (расчеты на основе данных топ-50 публичных компаний).

Армия и оружие В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.

Политика Антиохийский иерарх заявил об «ошибке» патриарха Варфоломея на Украине Священнослужитель считает, что константинопольский патриарх Варфоломей совершил «ошибку», помогая становлению неканонической церкви на Украине.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на сотни миллиардов рублей Арбитражный суд Москвы постановил арестовать имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших руководителей банка на рекордную для такого рода дел сумму в пределах 282,2 миллиарда рублей.

Происшествия МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Политика Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Политика Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.

Политика Москва и Токио по-разному смотрят на формат мирного договора Москва и Токио по-разному смотрят на формат мирного договора Россия и Япония в очередной раз не смогли приблизиться к разрешению проблемы отсутствия между ними мирного договора.

Общество «Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.

Игры Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.

Энергетика СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы» Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.

Политика Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Общество Российские дети стали чаще жаловаться на взрослых Несовершеннолетние россияне стали чаще обращаться в аппарат уполномоченного по правам ребенка.