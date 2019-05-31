Политика
Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17RT на русском 04:31
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, излишне политизировано. Об этом сообщает газета Malay Mail.
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с чего всё началось
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.РИА Новости02:30
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