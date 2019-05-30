Политика
Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17BFM.ru 10:34
Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.
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с чего всё началось
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.РИА Новости02:30
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Премьер Малайзии заявил о политизированности расследования катастрофы MH17
Национальная служба новостей05:08
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