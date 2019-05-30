Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17BFM.ru 10:34

с чего всё началось

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Футбол Назван лучший футболист сезона в РПЛ Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турнира.

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Шоу-бизнес Моника Беллуччи показала странное платье на красной дорожке Выход знаменитости на красную ковровую дорожку в Мадриде назвали запоминающимся, но провальным.

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Кино Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.

Политика ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

Интернет Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам Авторами эссе являются сотрудники GCHQ Иэн Леви и Криспин Робинсон.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Транспорт В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".

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Политика Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза Министерство иностранных дел РФ решило расширить черных список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.

Общество Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.

Общество В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку» Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Политика В Кремле отреагировали на данные Росстата по доходам россиян Официальный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым половине граждан хватает финансов только на еду.

Наука Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

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Происшествия Защита Павла Мамаева попросила Татьяну Москалькову помочь футболистам Защита Павла Мамаева обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании, которое состоится 13 июня в Мосгорсуде.

Экономика Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.