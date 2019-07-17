с чего всё началось

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад высказал недовольство ходом расследования крушения Boeing 777, который разбился в 2014 году на Донбассе, сообщает газета The Star.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Политика Суд продлил на три месяца арест украинским морякам Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».

Происшествия Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.

Происшествия СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Политика Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта Россияне могут получить возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем изначально было запланировано.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.

Шоу-бизнес Тарзан восхитил поклонниц новым фото в красных плавках На новом кадре 49-летний Сергей Глушко позирует в плавках, показывая накаченное тело. Фоном для снимка стал залив и горы.

Происшествия «Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.

Политика Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17 Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.

Политика Медведчук рассказал о крахе антироссийских санкций Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что антироссийские санкции не приобрели нужного Киеву успеха.

Гаджеты Россияне стали больше тратить на смартфоны Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз.

Происшествия Россиянка отсудила у Tesla 20 млн рублей Зимой 2017 года россиянка приобрела у московского дилера полностью электрический кроссовер Tesla Model X 100D.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Происшествия Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

Экономика Росстат зафиксировал ускорение роста промпроизводства Объем промышленного производства в России увеличился в июне 2019 года на 3,3% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 0,9% в мае, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.

Общество В Гидрометцентре рассказали о времени возврата летней погоды в Москву В среду и четверг в Московском регионе будет облачно, местами пройдут сильные дожди и гроза, во время которой порывы ветра могут доходить до 12 – 17 м / с. Днем воздух максимально может прогреться до 20 градусов, утром и ночью ожидается 10 – 15 градусов тепла.

Политика «Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.