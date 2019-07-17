Политика
Премьер Малайзии разочаровался в расследовании крушения MH17Ruposters.ru 06:03
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад высказал недовольство ходом расследования крушения Boeing 777, который разбился в 2014 году на Донбассе, сообщает газета The Star.
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с чего всё началось
«Мы разочарованы, так как это было сделано специально, но мы до сих пор не знаем, кто запустил ракету», — приводит газета The Star слова премьер-министра.REGNUM05:19
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