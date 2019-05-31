Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17РИА Новости 02:30
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.РИА Новости02:30
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Политика
Песков оценил возможность встречи нормандского формата в июле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о возможности проведения саммита в середине июля.
Обновлено в 05:17
Футбол
Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20
9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.
Обновлено в 01:55
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу
Обновлено 28 мая в 08:09
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери
Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Здоровье
Боль в боку обернулась для женщины смертельным заболеванием
Обновлено в 04:10
Происшествия
В новосибирском метрополитене остановились поезда
Обновлено в 05:17
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.
Обновлено в 04:40
Хоккей
Зайцев может быть обменян из «Торонто»
По сообщению в Twitter инсайдера Эллиота Фридмана, «Торонто» может обменять российского защитника Никиту Зайцева.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске
Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.
Обновлено в 04:43
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Общество
Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
Обновлено в 03:10
Политика
Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
Авто
Показано видео первого Haval H7 российской сборки
Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
Обновлено в 01:43
Технологии
В Китае обнаружили кладбище бронзового века
Археологи нашли в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, которые датируются периодом раннего бронзового века.
Обновлено в 04:25
Авто
Коллекционная пара Aston Martin в России стоит 762 млн рублей
Компания «Авилон», импортирующая в Россию продукцию британского автопроизводителя Aston Martin, поставит на рынок РФ 19 юбилейных комплектов, состоящих из спорткара DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation.
Обновлено в 03:46
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе оператора
Ряд абонентов МТС пожаловался на сбои в работе мобильного оператора.
Обновлено в 02:10