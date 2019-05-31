Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17РИА Новости 02:30

с чего всё началось

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Авто Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.

Политика ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

Футбол Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Политика В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".

Политика Песков оценил возможность встречи нормандского формата в июле Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о возможности проведения саммита в середине июля.

Футбол Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче на ЧМ U20 9 из 12 забитых мячей на свой счет записал норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанн, которого было не остановить в этот день.

Политика Арабские государства объединились против Ирана Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.

Происшествия Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».

Транспорт Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.

Хоккей Зайцев может быть обменян из «Торонто» По сообщению в Twitter инсайдера Эллиота Фридмана, «Торонто» может обменять российского защитника Никиту Зайцева.

Футбол Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.

Общество В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.

Общество Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.

Политика Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Авто Показано видео первого Haval H7 российской сборки Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.

Технологии В Китае обнаружили кладбище бронзового века Археологи нашли в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, которые датируются периодом раннего бронзового века.

Авто Коллекционная пара Aston Martin в России стоит 762 млн рублей Компания «Авилон», импортирующая в Россию продукцию британского автопроизводителя Aston Martin, поставит на рынок РФ 19 юбилейных комплектов, состоящих из спорткара DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation.

Политика Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.