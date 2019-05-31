Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17РИА Новости 02:30

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Читать в источнике
с чего всё началось
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail
.
РИА Новости02:30

Подробнее о событии

Премьер Малайзии заступился за Россию в расследовании крушения Boeing над Донбассом

URA.Ru06:42

Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17

Газета.Ru06:16

Премьер Малайзии заявил о политизированности расследования катастрофы MH17

Национальная служба новостей05:08

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

RT на русском04:31

Малазийский премьер с желанием узнать правду о крушении Boeing MH17 может нарваться на американские санкции

Новостной фронт05:26

СМИ: премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17

ТАСС03:35

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

РИА Новости02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Космос

НАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камерой

Обновлено в 06:18
Политика

Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Политика

Вучич посетил в больнице пострадавшего в Косово российского дипломата

Сербский лидер Александр Вучич в сопровождении российского посла Александра Чепурина посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощекова, который пострадал в Косово.
Обновлено в 03:24
Общество

Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна

Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Политика

Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.
Обновлено в 05:59
Авто

Озвучена дата премьеры самого дешевого кроссовера Mercedes-Benz

Обновлено вчера в 06:34
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:27
Футбол

Аргентинский «Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной Америки

Обновлено вчера в 23:58
Экономика

НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского

Обновлено в 06:51
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Политика

Путин присвоил аэропортам имена великих россиян

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара»

Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».
Обновлено в 04:01
Футбол

Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Галкин отдохнул на природе с женой и детьми

Юморист предался "русской тоске" Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Аллы Пугачевой появилось видео с участием ее младших наследников Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Умерла жена актера Юрия Соломина

Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Религия

В Петербурге после реставрации открылся Воскресенский собор

Обновлено в 06:54
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Политика

В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.
Обновлено в 06:12
Политика

Зеленский: Украина ведет «две войны»

Новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с прибывшим в Киев американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Незалежная на сегодняшний день ведет «две войны».
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Воду из Яузы проверят в течение недели после сообщения о гибели рыбы

Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Сторожевик «Сметливый» проследит за учениям НАТО у берегов Болгарии

Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота направился к берегам Болгарии, где проследит за военными учениями НАТО.
Обновлено в 06:31
Космос

Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов

Обновлено в 05:11
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное