Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17РИА Новости 02:30

с чего всё началось

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Политика Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Происшествия Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе 60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.

Политика Вучич посетил в больнице пострадавшего в Косово российского дипломата Сербский лидер Александр Вучич в сопровождении российского посла Александра Чепурина посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощекова, который пострадал в Косово.

Общество Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.

Политика Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Политика Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.

Шоу-бизнес Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара» Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».

Футбол Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Экономика Назван самый богатый ректор в России Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.

Шоу-бизнес Галкин отдохнул на природе с женой и детьми Юморист предался "русской тоске" Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Аллы Пугачевой появилось видео с участием ее младших наследников Лизы и Гарри.

Шоу-бизнес Умерла жена актера Юрия Соломина Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.

Политика В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.

Политика Зеленский: Украина ведет «две войны» Новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с прибывшим в Киев американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Незалежная на сегодняшний день ведет «две войны».

Политика Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.