Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17РИА Новости 02:30
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.РИА Новости02:30
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Премьер Малайзии заявил о политизированности расследования катастрофы MH17
Национальная служба новостей05:08
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