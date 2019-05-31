Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17РИА Новости 02:30

с чего всё началось

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Политика Трамп ввёл торговые пошлины на все товары из Мексики С 10 июня США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Экономика Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу Российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.

Политика Состыкованы российская и китайская части моста через Амур Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Финансы Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Авто Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 Ожидается, что новый гибрид обойдется покупателям в кругленькую сумму, особенно, если учесть, что Mercedes-AMG GT63 S предлагается дилерами за 159 тыс. долларов.

Футбол Тренер ФК «Балтика» Калешин дисквалифицирован на восемь матчей Главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" Евгений Калешин по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление помощника главного судьи Антона Кобзева во встрече против "Тюмени" (1:1). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Политика Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским 24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.

Общество Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы» Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.

Экономика СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Политика Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.

Политика Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме.

Шоу-бизнес Пугачева села на ветку и услышала «главные в жизни слова» Алла Пугачева — самая лучшая в мире мама, заявила ее младшая дочь Елизавета. Соответствующее видео певица опубликовала в своем инстаграме.

Общество Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

Экономика Holland & Barrett выходит на «Перекресток» LetterOne Михаила Фридмана может запустить сеть в РФ Инвестиционная компания LetterOne (L1) совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, купившая в 2017 году британскую сеть магазинов Holland & Barrett, может вывести ее на российский рынок.

Хоккей «Торонто» рассматривает возможность обмена Зайцева Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман утверждает, что российский защитник "Торонто" Никита Зайцев может покинуть клуб.