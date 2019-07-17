с чего всё началось

Следствие считает, что ракета была выпущена из доставленного из России зенитно-ракетного комплекса «Бук». В самопровозглашенной ДНР отрицают причастность к катастрофе. Самолет Malaysia Airlines рейса MH17 разбился в июле 2014 года над Донбассом.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Политика Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17 Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.

Политика В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.

Гаджеты Китайский клон iPhone XI показали на фото Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Политика Зеленский потребовал срочное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Политика Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.

Общество В России ускорилась убыль населения Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.

Финансы Назван самый плохой день для рубля Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.

Политика На Порошенко завели 11 уголовных дел Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.

Экономика Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика Суд продлил арест 6 украинским морякам Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Происшествия В Прикамье из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком введен на территории Юрлинского района Пермского края, 17 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.

Политика На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.