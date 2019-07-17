Политика
Власти Малайзии заявили о недовольстве расследованием катастрофы MH17РБК 06:37
Следствие считает, что ракета была выпущена из доставленного из России зенитно-ракетного комплекса «Бук». В самопровозглашенной ДНР отрицают причастность к катастрофе. Самолет Malaysia Airlines рейса MH17 разбился в июле 2014 года над Донбассом.
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с чего всё началось
«Мы разочарованы, так как это было сделано специально, но мы до сих пор не знаем, кто запустил ракету», — приводит газета The Star слова премьер-министра.REGNUM05:19
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Происшествия
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Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
В России ускорилась убыль населения
Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.
Обновлено в 04:55
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
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Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
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Политика
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Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
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Обновлено в 04:10
Политика
Суд продлил арест 6 украинским морякам
Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Политика
На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту
Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
Обновлено в 04:46
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Происшествия
В Прикамье из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком введен на территории Юрлинского района Пермского края, 17 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 04:19
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
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