Политика
Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17Газета.Ru 06:16
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения самолета Boeing 777 Malaysian Airlines над Донбассом. По его словам, следствие "политизировано", и конкретных фактов, подтверждающих обвинения в адрес России, представлено не было.
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с чего всё началось
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.РИА Новости02:30
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Премьер Малайзии заявил о политизированности расследования катастрофы MH17
Национальная служба новостей05:08
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