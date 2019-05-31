Политика

Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17Газета.Ru 06:16

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения самолета Boeing 777 Malaysian Airlines над Донбассом. По его словам, следствие "политизировано", и конкретных фактов, подтверждающих обвинения в адрес России, представлено не было.
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail
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