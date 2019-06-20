Политика
Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательнымиРИА Новости 04:34
Выводы совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными, заявил премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир. Его слова приводит местная газета Malay Mail.
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с чего всё началось
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство относительно промежуточных итогов расследования Объединенной следственной группы (JIT), которая выясняет причины гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, и назвал их политическим заговором против России, пишет местная газета Star.РБК04:52
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