Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательнымиРИА Новости 04:34

с чего всё началось

Выводы совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными, заявил премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир. Его слова приводит местная газета Malay Mail.

Политика Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.

Политика Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.

Политика Путин назвал волнующие россиян вопросы Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос ведущих, какие самые главные вопросы от граждан выделил глава государства при подготовке к мероприятию.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Финансы Курс евро обновил минимум 2019 года Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Шоу-бизнес Садальский высказался о больничной эпопее Алибасова Актер Станислав Садальский в Instagram подверг критике продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, который придумал, как он считает, некрасивую историю про отравление.

Политика Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".

Наука Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».

Наука Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.

Происшествия За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Политика WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной.

Общество Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.

Происшествия СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.

Политика Путин высказался о деле Ивана Голунова Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.

Политика Сотрудникам МВД расширят географию выезда Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Энергетика В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Политика Путин оценил перспективы переговоров с Трампом Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» оценил перспективы переговоров с президентом США Дональдом Трампом.