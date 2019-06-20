Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17RT на русском 04:21
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
В Москве появились ядовитые пауки
Обновлено в 05:46
Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября
По словам главы государства, с 1 октября военных пенсионеров ожидает повышение пенсии на 4,3%. Кроме того, в этом году будет увеличено и довольствие военнослужащим.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства
Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.
Обновлено в 03:48
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика
У США лицемерная позиция в сфере биологического оружия, заявил Рябков
США придерживаются лицемерной позиции в отношении Конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), Москва не понимает, что именно мешает Вашингтону разблокировать переговоры по созданию верификационных механизмов в рамках конвенции, при том, что сами они хотят получить односторонний доступ на микробиологические объекты других стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Политика
Православных представителей Госдумы прогнали из парламента Грузии
В свою очередь, Сергей Гаврилов опроверг все обвинения в участии в каких-то военных конфликтах и отметил, что «Россию и Грузию объединяют братские православные узы».
Обновлено в 05:40
Политика
Рыбаки Челябинской области записали обращение к Путину
Обновлено вчера в 06:53
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Футбол
«СКА-Хабаровск» подписал вратаря «Зенита» и нацеливается на лидера «Мордовии»
«СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с нападающим Ильей Кузьмичевым и вратарем Игорем Обуховым.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Подруга Тимати призналась, почему перестала быть гонщицей
Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, как изменилась ее жизнь в отпуске во время беременности.
Обновлено в 04:42
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
Российский олигарх, владелец EVRAZ Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Авто
Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин
Срок ее завершения – 2024 г. Об этом знает и представитель «Соллерса».
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье
Минздрав: сегодня в Саратовской области не хватает 1848 врачей
"Дефицит врачей, рассчитанный по методике Минздрава РФ, в 2018 году составил 1848 человек, средних медработников - 1686 человек", - признала министр, однако сообщила, что при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе реализуется программа целевой подготовки специалистов.
Обновлено в 03:14
Экономика
Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика
Бывший глава Интерпола признался в получении взяток
Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.
Обновлено в 05:14
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Умер избитый в Черкассах украинский журналист
Обновлено в 01:49
Политика
Филарет начал общее собрание «киевского патриархата»
Во Владимирском соборе в Киеве в четверг проходит так называемый "собор" ликвидированного "киевского патриархата".
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В США испытают гиперзвуковую ракету
«Новейшая гиперзвуковая ракета, что разрабатывается на наших заводских мощностях, будет испытана специалистами в ближайшем будущем», - сказал вице-президент оборонного предприятия.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14