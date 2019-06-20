Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17RT на русском 04:21

с чего всё началось

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Политика Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Шоу-бизнес Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.

Политика Путин ответил на вопрос журналиста Пучкова о фейковых новостях Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Дмитрия Пучкова, который спросил во время Прямой линии о фейковых новостях.

Политика 75% россиян планируют следить за «Прямой линией с Владимиром Путиным» Interfax-Russia.ru - Более трех четвертей сограждан (77%) с интересом посмотрели бы "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.

Шоу-бизнес Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Экономика Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку Законопроектом предусматривается возможность получения от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки в случае рождения в семье третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Авто На дороги Москвы выехали пять беспилотных автомобилей «Яндекса» Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Политика Путин прокомментировал дело журналиста Голунова Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.

Происшествия В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.

Футбол «Реал» купит Мбаппе летом 2020 года Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS".

Общество Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.

Политика Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.

Политика Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.

Армия и оружие Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков» Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Политика Путин заявил, что не является инопланетянином Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.