Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17RT на русском 04:21

с чего всё началось

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Политика Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом Урегулирование невозможно без прямого диалога Киева с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и без выполнения Минских соглашений со стороны украинских властей, считает глава государства.

Авто Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Политика Путин признал присутствие российских ЧВК в Сирии В Сирии присутствуют сотрудники частных военных компаний (ЧВК), но они не представляют российское государство.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Политика Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Авто Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщает газета «Известия».

Футбол Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.

Экономика Минниханов поручил увеличить чистую прибыль банка «Ак Барс» в два раза Глава Татарстана Рустам Минниханов на годовом собрании акционеров банка «Ак Барс» поставил финансовой организации следующую задачу: по итогам 2019 года увеличить чистую прибыль до 5 млрд рублей.

Общество После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.

Происшествия СК предъявил обвинение бизнесмену Бойко-Великому Обвинения в хищении свыше 180 млн рублей и 929 тысяч долларов США предъявлены совладельцу банка Василию Бойко-Великому, директору кредитной организации Алле Кабановой, главному бухгалтеру Марии Антоновой.

Политика В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.

Экономика Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.

Шоу-бизнес Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.

Экономика Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

Происшествия В Химках семилетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа Предварительно, малолетний был дома со своими родителями, в процессе игры на подоконнике выпал из окна с высоты пятого этажа, получив смертельные травмы.

Хоккей Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).