Политика

Премьер Литвы уходит в отставку после поражения на выборах президентаМосковский Комсомолец вчера в 19:32

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис по итогам голосования на президентских выборах не смог выйти во второй тур и заявил о скорой отставке.
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Премьер Литвы пообещал уйти в отставку из-за поражения на выборах

РБКвчера в 19:10

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал свое поражение на выборах президента республики

Эхо Москвывчера в 19:06

Премьер Литвы уходит в отставку после поражения в президентских выборах

Газета.Ruвчера в 18:38

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ТАССвчера в 18:10

Премьер Литвы уйдёт в отставку в случае поражения на выборах президента

RT на русскомвчера в 16:57

Премьер Литвы пригрозил уйти с поста, если не станет президентом

News.ruвчера в 16:05
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Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

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Свердловская РЭК утвердила стоимость проезда в размере 32 рублей.
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Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
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В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено вчера в 13:15
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Коллеги Любови Полищук рассказали о выпавших на ее долю испытаниях

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Швейцария одолела Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Латвии во втором матче группового этапа на чемпионате мира в Словакии.
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Политика

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Политика

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено вчера в 22:42
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Уфологи нашли на снимках Луны «лицо» пришельца возле тени астронавта

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Экономика

СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом

Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
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Стоимость окрошки для россиян за год выросла на 9% и составляет 420 рублей.
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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
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Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
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В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
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