Премьер Литвы уйдет в отставку после поражения на выборах президентаФАН вчера в 19:00

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о готовности подать в отставку в случае неудачи на президентских выборах. В ходе беседы с представителями избирательного штаба он пообещал, что уйдет в отставку в случае поражения.

Премьер Литвы уйдет в отставку после поражения на выборах президента

Политика Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Политика Reuters: Помпео отменил визит в Москву Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.

Политика Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.

Общество В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Хоккей Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019 Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.

Происшествия В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Происшествия В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.

Политика Аксенов исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском Глава Республики Крым Сергей Аксенов не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины.

Экономика Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8% Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Происшествия СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.

Общество Красноярец потерял паспорт, чтобы не рассчитываться с долгами Историю о потерянном паспорте придумал житель Богучанского района Красноярского края, чтобы не рассчитываться с долгами.

Общество Ошибки при ремонте: как избежать штрафов и не лишиться квартиры Иначе дизайнерский проект может оказаться невыполнимым: готовую квартиру придется переделывать, а разбирательства с чиновниками, штрафы и судебные иски съедят время и деньги.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.

Здоровье Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

Финансы Доллар и евро могут скоро подорожать Курсы доллара и евро с окончанием майских праздников могут начать расти, допускают аналитики.

Финансы Пакистан получит $6 млрд от МВФ Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.

Происшествия В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.

Общество Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором Сквер у Театра драмы, где собираются построить Храм святой Екатерины, огорожен забором. На месте дежурят сотрудники Росгвардии.

Экономика Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.