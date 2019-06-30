Политика

Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20РИА Новости 07:35

Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке. На опубликованных в твиттере кадрах с мероприятия видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару.
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Президент Бразилии унизил премьера Канады на G20

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Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

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Трюдо просто унизили на саммите G20

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Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20

РЕН ТВ06:29

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Lenta.ru06:14

RT подводит неформальные итоги саммита G20

RT на русскомвчера в 11:22
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В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
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Обновлено в 09:33
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Технологии

Блокчейн, умные дома и роботы: эксперты описали город 2030 года

Исследовательская компания Frost & Sullivan опубликовала доклад «Жизнь города в 2030 году: тренды и перспективы».
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Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата РФ в ПАСЕ

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Обновлено вчера в 15:40
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

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Обновлено вчера в 08:57
Хоккей

Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает

Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
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Футбол

Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31
Наука

Установлен механизм выработки галлюциногена в мозге млекопитающих

Обновлено 28 июня в 12:10
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Политика

Глава МИД Британии ожидает ясности по «Брекситу» в начале октября

«Если в начале октября станет понятно, что перспектив провести сделку через парламент нет, тогда к концу октября я покину пост»,— заявил он в интервью в телепрограмме Би-би-си.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении «Ураганов» у жилых домов

Обновлено в 09:37
Футбол

Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА

Обновлено в 11:23
Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 10:23
Политика

Рада повторно рассмотрит отставку Климкина

Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

Обновлено в 10:04
Политика

Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка

Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
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Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном

Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Политика

В Эстонии призвали выйти из ПАСЕ

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), входящей в правящую коалицию, призвал вынести на голосование в парламенте республики вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы (СЕ) из-за решения ПАСЕ восстановить Россию в правах.
Обновлено в 11:43
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Разработчик мода Skyblivion показал похорошевший Сиродил

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Космос

Ученые разгадали скрытое послание Тунгусского метеорита

Ученые заявили, что относительно незаметные, но опасные для региона последствия падения Тунгусского метеорита в 1908 году будут сказываться на людях на протяжении тысячелетий, а не столетий, как считали до этого.
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Двое погибли из-за упавшей плиты в заброшенном доме на Кубани

Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.
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Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика

Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
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Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
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На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
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