Политика
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20РИА Новости 07:35
Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке. На опубликованных в твиттере кадрах с мероприятия видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару.
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Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Технологии
Блокчейн, умные дома и роботы: эксперты описали город 2030 года
Исследовательская компания Frost & Sullivan опубликовала доклад «Жизнь города в 2030 году: тренды и перспективы».
Обновлено в 10:54
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата РФ в ПАСЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «главную проблему» для Киева после восстановления Москвы в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 15:40
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Хоккей
Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает
Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
Обновлено в 05:56
Футбол
Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31
Наука
Установлен механизм выработки галлюциногена в мозге млекопитающих
Обновлено 28 июня в 12:10
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Политика
Глава МИД Британии ожидает ясности по «Брекситу» в начале октября
«Если в начале октября станет понятно, что перспектив провести сделку через парламент нет, тогда к концу октября я покину пост»,— заявил он в интервью в телепрограмме Би-би-си.
Обновлено в 11:25
Футбол
Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА
Обновлено в 11:23
Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Обновлено в 10:23
Политика
Рада повторно рассмотрит отставку Климкина
Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Политика
Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка
Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Политика
В Эстонии призвали выйти из ПАСЕ
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), входящей в правящую коалицию, призвал вынести на голосование в парламенте республики вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы (СЕ) из-за решения ПАСЕ восстановить Россию в правах.
Обновлено в 11:43
Игры
Разработчик мода Skyblivion показал похорошевший Сиродил
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Космос
Ученые разгадали скрытое послание Тунгусского метеорита
Ученые заявили, что относительно незаметные, но опасные для региона последствия падения Тунгусского метеорита в 1908 году будут сказываться на людях на протяжении тысячелетий, а не столетий, как считали до этого.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Двое погибли из-за упавшей плиты в заброшенном доме на Кубани
Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 11:15
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика
Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
Обновлено в 09:43
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане
На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08