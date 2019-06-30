Политика
Премьер Канады оконфузился на G20BFM.ru 12:19
Глава канадского правительства Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в японской Осаке. Он попытался поздороваться с президентом Бразилии, но Жаиру Болсонару отвернулся и пожал руку своему соседу.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Спорт
Путин провел встречу со сборной России на Европейских играх
Президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Скончался один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
Ранее ИА REGNUM сообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.
Обновлено в 12:09
Политика
«Марш свободы» проходит в Тбилиси
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы сестры
На торжестве певица поймала букет невесты.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России
Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ
Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
Обновлено в 11:30
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Политика
Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нет
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам заседания Межпарламентского союза в Женеве заявила журналистам, что конфликта между Россией и Грузией нет.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 09:30
Общество
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Гаджеты
Xiaomi показала чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e
Уже второго июля состоится презентация новых молодежных смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e.
Обновлено в 10:08
Политика
В Венесуэле скончался один из задержанных за попытку госпереворота
Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Авто
Первый «умный» электробайк покажут в Гудвуде
Электрический мотоцикл с искусственным интеллектом обещают показать в динамике.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе
Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье
Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Футбол
Глушаков провёл тренировку в составе «Ахмата»
Обновлено в 10:19
Общество
Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет
Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10