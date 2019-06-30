Политика

Премьер Канады оконфузился на G20BFM.ru 12:19

Глава канадского правительства Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в японской Осаке. Он попытался поздороваться с президентом Бразилии, но Жаиру Болсонару отвернулся и пожал руку своему соседу.
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В соцсетях обратили внимание на неловкую ситуацию Трюдо на G20

RT на русском11:52

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Lenta.ru06:14

Трюдо оконфузился на саммите G20 — видео

Life.ru08:12

Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

РИА Новости07:35

Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20

Газета.Ru06:32

Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20

РЕН ТВ06:29

Президент Бразилии унизил премьера Канады на G20

Московский Комсомолец08:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Спорт

Путин провел встречу со сборной России на Европейских играх

Президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Человек погиб при наезде иномарки на ограждение в Солнечногорске

Обновлено в 13:13
Происшествия

Скончался один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

Ранее ИА REGNUM сообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.
Обновлено в 12:09
Политика

«Марш свободы» проходит в Тбилиси

Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы сестры

На торжестве певица поймала букет невесты.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России

Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Автоспорт

Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

Обновлено в 12:21
Политика

Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ

Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
Обновлено в 11:30
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели

«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Политика

Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам заседания Межпарламентского союза в Женеве заявила журналистам, что конфликта между Россией и Грузией нет.
Обновлено в 07:24
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 09:30
Общество

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Гаджеты

Xiaomi показала чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e

Уже второго июля состоится презентация новых молодежных смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e.
Обновлено в 10:08
Политика

В Венесуэле скончался один из задержанных за попытку госпереворота

Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Авто

Первый «умный» электробайк покажут в Гудвуде

Электрический мотоцикл с искусственным интеллектом обещают показать в динамике.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе

Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Обновлено в 10:20
Здоровье

Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье

Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.
Обновлено в 12:58
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Футбол

Глушаков провёл тренировку в составе «Ахмата»

Обновлено в 10:19
Общество

Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет

Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

Обновлено в 10:10
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