Политика
Премьер-министр Италии объявил об отставкеРБК 10:11
Итальянские сенаторы 20 августа собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить сложившийся правительственный кризис и прослушать доклад премьер-министра Джузеппе Конте о работе правительства. Итальянские СМИ прогнозировали, что он объявит об отставке.
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Общество
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Происшествия
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Обновлено в 06:44
Происшествия
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.
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Политика
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Представитель российского посольства в Британии рассказал, что сайт дипломатического представительства атаковали неизвестные хакеры.
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Обновлено вчера в 07:58
Технологии
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Обновлено в 08:15
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
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Происшествия
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Правоохранительные органы изъяли большую часть партии подсолнечного масла кустарного производства, которое, предположительно, стало причиной массового отравления и смерти нескольких человек в Ульяновской и Самарской областях.
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СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
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Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
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