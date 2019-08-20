Политика
Премьер Италии объявил об отставкеРИА Новости 09:55
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
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Происшествия
В Подмосковье зацепился за столб и упал воздушный шар
Обновлено в 14:53
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Футбол
Футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Nvidia GeForce Now появится на Android до конца 2019 года
Компания Nvidia объявила о расширении платформ облачного игрового сервиса Nvidia GeForce Now.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В центре Петербурга загорелся кинотеатр «Аврора»
Десять человек были выведены из здания кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте в центре Петербурга из-за возгорания на втором этаже в помещении художественной галерии, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 14:19
Авто
Представлен серийный электрический минивэн Mercedes-Benz EQV
Серийное производство первого электрического премиального минивэна будет налажено на заводе марки в испанской Витории, где собирают V-Класс и Mercedes-Benz Vito.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Барселона» предложила «Ювентусу» приобрести Суареса
Обновлено в 07:20
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 14:00
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Общество
В российских школах могут ограничить использование мобильных
Школы в России могут рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств.
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Обновлено в 10:32
Технологии
«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России
Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика
Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой»
"Спартак" вылетел в Португалию на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Происшествия
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова
Премьер Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:57
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом
Обновлено вчера в 08:54
Игры
«Ведьмак 3: Дикая охота» выйдет на Nintendo Switch в октябре
Студия CD PROJEKT RED в рамках gamescom 2019 объявила дату выхода ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая охота» на Nintendo Switch.
Обновлено вчера в 14:52
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Политика
Назван главный претендент на должность посла США в России
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Обновлено в 15:00
Наука
Названа смертельная опасность недосыпа
Обновлено в 06:10
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09