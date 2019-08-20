Политика

Премьер Италии объявил об отставкеРИА Новости 09:55

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
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