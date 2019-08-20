Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса. Его выступление в Сенате во вторник, 20 августа, транслировали итальянские телеканалы.

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Политика Макрон по-русски написал о европейской России Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.

Общество Трамп стал дедушкой в десятый раз Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Теннис Аманда Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца Американская теннисистка Аманда Анисимова пропустит US Open из-за смерти отца, передает L'Équipe, ссылаясь на агента спортсменки.

Происшествия В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Политика В США готовят расследование против крупных технологических компаний Решение о проведении расследования было принято после того, как группа прокуроров провела в июле встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения корпорациями антимонопольного законодательства.

Транспорт «Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

Происшествия В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.

Армия и оружие К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

Политика Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.

Футбол Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочно Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.

Происшествия Украинские моряки отравились спиртом на танкере в Черном море Два украинских моряка отравились метиловым спиртом на танкере в Черном море. Один из них погиб, второй - госпитализирован.

Кино Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.

Политика Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.

Политика Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Армия и оружие В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.