Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставкуИзвестия 10:25

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса. Его выступление в Сенате во вторник, 20 августа, транслировали итальянские телеканалы.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Премьер Италии, который работал над снятием санкций с России, подал в отставку

URA.Ru10:34

Премьер Италии объявил об отставке

РИА Новости09:55

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Известия10:25

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку

Российская газета10:24

Премьер-министр Италии объявил об отставке

Парламентская газета10:14

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

ТАСС09:55

Итальянский премьер объявил об отставке

Телеканал 360°09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Греции

Обновлено в 10:32
Политика

Макрон по-русски написал о европейской России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено в 07:07
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Теннис

Аманда Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

Американская теннисистка Аманда Анисимова пропустит US Open из-за смерти отца, передает L'Équipe, ссылаясь на агента спортсменки.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев

Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Происшествия

На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна

Обновлено в 09:29
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Политика

В США готовят расследование против крупных технологических компаний

Решение о проведении расследования было принято после того, как группа прокуроров провела в июле встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения корпорациями антимонопольного законодательства.
Обновлено в 00:58
Транспорт

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе

Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Екатерине Волковой вызывали скорую помощь на съемках «Ворониных»

Обновлено в 08:10
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Футбол

Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочно

Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Украинские моряки отравились спиртом на танкере в Черном море

Два украинских моряка отравились метиловым спиртом на танкере в Черном море. Один из них погиб, второй - госпитализирован.
Обновлено в 03:09
Кино

Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт

В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия

СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве

Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь

Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019

Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.
Обновлено в 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное