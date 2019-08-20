Политика
Премьер Италии объявил об отставке из-за распада коалицииВедомости 11:07
Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке, передает Reuters. Выступая с соответствующим заявлением в Сенате, он сказал, что работа возглавляемого им правительства заканчивается.
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Политика
Путин считает, что в первичном звене здравоохранения России — «провал»
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии, и если эту ситуацию не переломить, то эффекта от национального проекта «Здравоохранение» не будет.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:16
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" требует льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути.
Обновлено в 02:58
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Против 13 полицейских, отказавшихся разгонять митинги в Ингушетии, возбудили уголовные дела
В отношении 13 сотрудников полиции Ингушетии возбудили уголовные дела о неисполнении приказа (часть 2 статьи 286.1 УК) после того, как они отказались разгонять митинг, участники которого протестовали против изменения границы республики.
Обновлено в 11:19
Киберспорт
Natus Vincere вылетели с The International 2019
Обновлено в 11:58
Политика
Макрон опубликовал пост на русском языке по итогам встречи с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Форте Брегансон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух европейских стран.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Политика
Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Политика
Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине
Обновлено вчера в 15:45
Финансы
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.
Обновлено в 09:30
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
80 лет назад началось наступление советских войск на Халхин-Голе
20 августа 1939 года советские и монгольские войска перешли в решительное наступление на Халхин-Голе.
Обновлено в 03:39
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации
По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14