Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставкуИзвестия вчера в 10:25

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса. Его выступление в Сенате во вторник, 20 августа, транслировали итальянские телеканалы.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Президент Италии принял отставку главы правительства

Интерфаксвчера в 15:33

Итальянский президент принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте

Телеканал 360°вчера в 17:13

Премьера Италии отправили в отставку

РБКвчера в 15:34

Президент Италии принял отставку премьера

Парламентская газетавчера в 16:05

Президент Италии принял отставку Конте

РИА Новостивчера в 15:24

К каким последствиям может привести отставка Конте с поста премьера Италии

RT на русскомвчера в 16:46

Печальный финал правительства, которое обещало изменить Италию

ТАССвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:31, Ашберн
Транспорт

Новый аэропорт Саратова вызвал нарекания

Обновлено вчера в 07:21
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине

Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено вчера в 06:41
Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие

Американский эксперт: новая российская ракета заходит «в тыл флота»

Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено 19 августа в 03:00
Авто

Россию ждет резкий рост цен на автомобили в 2020 году

«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:21
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено 19 августа в 06:19
Происшествия

Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 03:36
Общество

Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака

В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Большинство россиян не видит позитива в будущем

Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд

Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:33
Общество

В Росгидромете предупредили о высокой пожароопасности в лесах Сибири

Обновлено вчера в 09:53
Политика

Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай

Обновлено вчера в 22:27
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны

«Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 00:12
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Наука

Реконструирован неандертальский способ приготовления клея

Обновлено вчера в 10:18
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой

Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Соединенные Штаты и Румыния высказались против «Северного потока-2»

Обновлено вчера в 20:03
Футбол

Клуб высшей лиги Румынии лишился аккаунтов в соцсетях. Их удалил экс-сотрудник

Клуб «Германштадт» был основан в 2015 году. С сезона 2018/19 клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Румынии.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика

Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь

Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре

Обновлено вчера в 23:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное