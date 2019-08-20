Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставкуИзвестия вчера в 10:25
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса. Его выступление в Сенате во вторник, 20 августа, транслировали итальянские телеканалы.
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К каким последствиям может привести отставка Конте с поста премьера Италии
RT на русскомвчера в 16:46
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