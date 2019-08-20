Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставкуРоссийская газета 10:24
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку. Об этом политик заявил в ходе выступления в Сенате республики, сообщает ТАСС.
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При этом Маттарелла предложил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса, говорится в сообщении пресс-службы президента.Известия16:23
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