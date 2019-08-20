с чего всё началось

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку. Об этом политик заявил в ходе выступления в Сенате республики, сообщает ТАСС.

Политика Молдавия начала переговоры о поставках газа из «Турецкого потока» Молдавия начала переговоры с «Газпромом» о поставках в страну газа из газопровода «Турецкий поток», сообщил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

Шоу-бизнес В Приморье погибла певица Олеся Яковлева Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.

Общество Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Кино Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4» По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.

Политика Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году находились 499 населенных пунктов численностью от 100 до 2 тыс. человек, отметил российский лидер.

Шоу-бизнес Алена Апина поделилась откровенным снимком в честь 55-летия К грядущему 55-летию певица устроила провокационную фотосессию. Откровенным снимком Алена Апина поделилась в блоге.

Политика МИД Китая: США открыто организуют протесты в Москве МИД РФ и МИД КНР солидарны в оценке роли США в протестных акциях в Москве и Гонконге и считают действия американских официальных лиц проявлением вмешательства во внутренние дела двух стран.

Армия и оружие США запустили запрещенную по договору о РСМД ракету Пентагон сообщил об испытаниях крылатой ракеты, запрещенной прекратившим действие со 2 августа Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Здоровье В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Футбол «Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.

Происшествия Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.

Футбол Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".

Общество Стали известны планируемые изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в Едином государственном экзамене. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика В Москве покажут главную архивную тайну XX века Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.

Политика Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2» С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Наука В Китае хотят продавать клонированных котов Китайская компания Sinogene объявила о планах продавать клонированных котов. Об этом во вторник сообщил сайт ZOL.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Здоровье Какие гигиенические привычки вредят здоровью, рассказали волгоградцам Какие распространенные привычки на самом деле являются опасными, читайте в нашем материале.