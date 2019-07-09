Политика

Премьер Грузии ответил на решение Путина не вводить санкцииТК Звезда 21:21

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси в ответ на антироссийские выступления. Политик считает, что барьеров между народами не должно быть.
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