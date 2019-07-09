Политика
Премьер Грузии ответил на решение Путина не вводить санкцииТК Звезда 21:21
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси в ответ на антироссийские выступления. Политик считает, что барьеров между народами не должно быть.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:27, Вашингтон
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Общество
Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье
Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено в 22:37
Шоу-бизнес
Диана Арбенина похудела из-за стресса
Обновлено в 14:00
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes опубликовал во вторник, 9 июля, ежегодный список 100 самых обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 07:29
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено в 20:11
Политика
Лавров ответил на предложение Зеленского провести саммит в Минске
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне по ситуации в Донбассе с участием Украины, России и США.
Обновлено в 09:32
Здоровье
Опасного больного в Кузбассе заставили лечь в больницу
Чтобы отправить опасного больного на лечение, потребовалось вмешательство прокурора. Суд принял решение о принудительной госпитализации.
Обновлено в 22:26
Культура
Ольга Бузова улетела во Францию на съемки «Форта Боярд»
Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме моментом ожидания вылета.
Обновлено в 22:14
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии привело к заметному из космоса разлому
Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в штате Калифорния (США) 5 июля, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса.
Обновлено в 07:21
Футбол
Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес
Обновлено в 23:13
Общество
Роструд установил, когда работнику могут отказать в отпуске
В случае, если отпуск одного из сотрудников отрицательно сказывается на качестве работы компании, то с одобрения работника его могут перенести на следующий год, поясняют в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 11:53
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено в 22:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе
9 июля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде во второй половине июля.
Обновлено в 22:30
Происшествия
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей
Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено в 22:45
Здоровье
Мужчина поверил медицинским советам из интернета и оказался при смерти
Студент медицинского университета Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал, что чуть не погиб после того, как последовал совету из интернета использовать соду для лечения лейкемии.
Обновлено в 23:04