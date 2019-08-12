Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за РоссииГазета.Ru 07:13
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, туристическому сектору страны бал нанесен ущерб в размере $60 млн.
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Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
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Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
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Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
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Происшествия
В Челябинске журналистку ранили из пневматики
Обновлено в 08:38
Авто
Китайский автоконцерн отказался от производства автомобилей в России
Китайский автопроизводитель Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
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Обновлено вчера в 22:47
Политика
Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
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Обновлено в 07:34
Происшествия
В Красноярске загорелся склад рынка
В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Кино
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В Якутии изготовили статуэтку Джона Сноу из «Игры престолов» и отправили ее автору сценария сериала Джорджу Мартину.
Обновлено в 03:46
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
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Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Общество
В Киеве в продаже оказались дневники с картой Украины без Крыма
В Киеве в сети гипермаркетов Metro продаются школьные дневники с изображением Украины без Крыма.
Обновлено в 08:52
Экономика
Опрос показал, сколько россиян недовольны зарплатой
Фонд "Общественное мнение" провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян недовольны уровнем своей заработной платы.
Обновлено в 07:33
Общество
Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Культура
Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро
Поезд, посвященный коллекционеру Сергею Щукину, запустят в московском метро 14 августа.
Обновлено в 07:34
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
В России могут начать массово застраивать территории вокруг аэропортов
Министерство транспорта РФ разработало законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Курске почтят память погибших подводников
Российский атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.
Обновлено 09 августа в 10:03
Политика
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17