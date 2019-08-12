Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за РоссииГазета.Ru 07:13

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, туристическому сектору страны бал нанесен ущерб в размере $60 млн.
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