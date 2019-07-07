Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокациейRT на русском 15:59
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
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Театры
Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета
Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым
Состояние семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую систематически избивали родственники, по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля).
Обновлено в 03:39
Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную
Главную звезду сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную страны после критики КОНМЕБОЛ, сообщает AS.
Обновлено в 15:42
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Авто
В Сети появились первые фотоснимки BMW X6M без камуфляжа
Базовая версия будет оснащаться восьмицилиндровым двигателем, выдающим 600 л. с. Но есть и версия Competition, где мощность достигает 617 «лошадок» .
Обновлено в 15:21
Общество
В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег
Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский и Туск прибыли в Донбасс
Обновлено в 14:03
Космос
Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок
Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
Обновлено 04 июля в 05:08
Армия и оружие
Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14
Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 08:29
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Футбол
Тренер «Чертаново» рассказал о роли 37-летнего Абаева в команде
Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча 1-го тура Олимп-ФНЛ с "Чайкой" (1:0) заявил, что качество игры его пока не устроило.
Обновлено в 14:21
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Космос
Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды
Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 11:37
Футбол
Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки
Стали известны стартовые составы на финал Кубка Америки между Бразилией и Перу.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Общество
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено в 08:38
Происшествия
На азотном заводе в Турции прогремел взрыв
На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинцами
Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05