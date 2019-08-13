Политика

Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектораНезависимое телевидение Севастополя вчера в 08:42

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией. Он рассказал, что туристический сектор потерпел ущерб в размере до $60 млн.
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