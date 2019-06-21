Премьер Грузии: Зачинщикам массовых беспорядков придётся ответитьLife.ru вчера в 21:18

Сокольническую линию метро от станции "Коммунарка" до новой станции "Потапово" достроят к 2023 году, говорится в пресс-релизе стройкомплекса Москвы. "Весь объем строительных работ планируем завершить до конца 2022 года", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Марата Хуснуллина.

с чего всё началось

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