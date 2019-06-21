Политика
Премьер Грузии: Зачинщикам массовых беспорядков придётся ответитьLife.ru вчера в 21:18
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что людям, устроившим массовые беспорядки в Тбилиси у здания парламента, придётся полностью ответить за попытку дестабилизации в государстве.
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Премьер Грузии пообещал, что зачинщикам массовых беспорядков придётся ответить
Парламентская газета01:11
Премьер Грузии заявил, что зачинщикам беспорядков в Тбилиси придется ответить
Слово и Деловчера в 21:11
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