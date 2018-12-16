Ущерб от акций протестов «желтых жилетов» составил 10 млрд бюджетных средств Франции. Как сообщает «Газета.ру», ссылаясь на издание Echos, в 10 миллиардов евро также входит реализация уступок активистам, на которые пошли власти страны и президент Франции Эммануэль Макрон.

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