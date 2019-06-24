Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против РоссииВедомости 11:27
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Обновлено в 11:00
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес
Американская актриса Николь Кидман опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, сообщает издание «Дни24».
Обновлено в 09:36
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Общество
Станция «Печатники» будет оформлена в стиле необрутализма
Станция будет оформлена преимущественно в стиле необрутализма. То есть все детали будут лаконичными и сдержанными.
Обновлено в 07:01
Общество
Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание
В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 11:32
Энергетика
Нефть Brent не смогла удержаться на $65 за баррель
Ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг отметки $65,02 за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 61 цент (1,06%), до $56,82 за баррель.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Максакова назовет имя «нового» убийцы Вороненкова
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Футбол
«Шинник» продлил контракт с Низамутдиновым
Обновлено в 11:46
Здоровье
В Тверской области откроют два кабинета паллиативной помощи
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году будет создано пять паллиативных койко-мест на базе областной клинической больницы, две дополнительные детские койки в Вышневолоцкой ЦРБ и два кабинета паллиативной помощи.
Обновлено в 09:27
Общество
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Общество
Циклонический вихрь обрушит на Москву сильнейшие дожди
Циклонический вихрь из Скандинавии к выходным принесет в столицу похолодание, порывистый ветер и до 30–40 процентов от месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Общество
Власти Ленобласти пообещали трудоустроить бывших сотрудников Ford
Власти Ленобласти готовы трудоустроить бывших работников завода Ford во Всеволожске, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.
Обновлено в 09:30
Политика
Украина ответила России по транзиту газа
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Политика
Путин не встретится с Зеленским во время G20
Администрация президента России Владимира Путина исключает возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита G20, сообщает 23 июня ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 21:22
Игры
World of Warcraft Classic откроет отдельный российский сервер
Обновлено в 07:26
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за взрывов на складе боеприпасов
Мощный взрыв произошел сегодня утром на складе боеприпасов на территории воинской части в Арысе.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46